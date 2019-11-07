شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الاستثمار الخليجي (GIH) يلامس مقاومة قوية -تحليل صباحي- 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند 58 فلس، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم ليقلص مكاسبه ليغلق عند مستوى 55 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 50 فلس كمستوى اول ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 58 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 53.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 57.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط