شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج (GBK) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند 260 فلس في اخر تقرير لنا، حيث أغلق امس الاربعاء عند مستوى 264 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 275 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 260 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 263 وبين مستوى المقاومة هو 266 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد