شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ شهر يوليو الماضي، حيث انهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 0٫611 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0٫65 ريال، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يواصل السهم حركته الهابطة للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0٫55 ريال، شرط بقاء السهم لمستوى 0٫67 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.58 وبين مستوى المقاومة هو 0.63 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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