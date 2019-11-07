قامكو (QAMC)يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 07-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث أغلق عند مستوى 0٫81 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0٫825 ريال، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع معها ان تدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 0٫76 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.80 وبين مستوى المقاومة هو 0.82 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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