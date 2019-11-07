«دريك»: شكاوى جديدة بحق الإدارة السابقة

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أعلنت «دريك آند سكل إنترناشيونال»، أمس، أن إدارتها الجديدة ملتزمة باستكمال التحقيق في جميع ممارسات الإدارة السابقة للشركة، وضمان حماية حقوق مساهميها بشكل كامل.

وقال شفيق أحمد صالح عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد: «من واجبنا حماية حقوق المساهمين الذين وثقوا بنا واستثمروا في هذه الشركة، وسنلاحق كل من شارك وثبت تواطئه في تعريض مصالح المساهمين للخطر، وتقويض ثقتهم في الشركة.

أكد عبدالحميد أن التحقيق ما يزال مستمراً للكشف عن تجاوزات أخرى ارتكبت من الإدارة السابقة بحق الشركة، ولكن على الشركة مراعاة سرية التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة، وخصوصيتها، ويجب ألا نُبدي آراء تؤثر في سير التحقيق».

وأضاف: «نسعى لتقديم ما يتوفر لدينا من بيّنات لتكون تحت تصرف السلطات المختصة لتصدر الحكم العادل بما ينصف حقوق المساهمين جميعاً في الشركة، بما فيها الهيئات الحكومية على سبيل المثال، كصندوق التكافل الاجتماعي، ودار زايد للرعاية الشاملة، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر».

وكانت «دريك آند سكل» قد قامت بالفعل بتسجيل 15 شكوى جزائية ما زالت منظورة أمام السلطات المختصة، وتم تسجيل جميع هذه الشكاوى ضد الإدارة السابقة، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، وبعض أفراد عائلاتهم.

وتشير مصادر إلى أنه تم إصدار مذكرة لمنع سفر أحد المديرين التنفيذيين السابقين، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة تنفيذي سابق، وأحد أفراد عائلته وتجميد حساباته البنكية وحسابات زوجته، والحجز على أملاكهم المسجلة باسمهم، وهو حالياً وعائلته جميعاً خارج البلاد.

وعلى الرغم من وجوده خارج الدولة، فإنه يخضع للتحقيق الجنائي في الشكاوى الجزائية التي تم حصرها من قبل مختصين. أما عن ما تردد في بعض وسائل الإعلام بأنه تم إبراء ذمته من مساهمي الشركة، فهذا قول غير صحيح، فبراءة الذمة تصدر عادة من الجمعية العمومية للشركة حسب القوانين المتبعة في الإمارات، والجمعية العمومية السنوية لعام 2018 لم تُبرئ ذمة بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين، وكانت الشركة قد أصدرت إفصاحاً متعلقاً بهذا الموضوع.

وما تزال إجراءات التحقيق مستمرة، وأسفرت عن تسجيل شكاوى جزائية جديدة، وقد كشف التحقيق عن تجاوزات أخرى ارتكبت بحق الشركة، وقد تم إصدار حكم جزائي قطعي بحق أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين، وهو يقضّي فترة محكوميته في أحد سجون الدولة حالياً.

وأوردت التحقيقات التي أجرتها «دريك آند سكل»، أنه خلال فترة عمل الإدارة السابقة بين 2009 2017، شهدت الشركة سلسلة من الخسائر السنوية التي تم إخفاؤها عن المساهمين، من 939 مليوناً في 2015 إلى 1.39 مليار درهم في 2017، لتصل الخسائر إلى 3.15 مليار درهم عام 2017، والإدارة التنفيذية السابقة تتحمل مسؤولية هذه الخسائر التي تم إخفاؤها طوال السنوات السابقة، نتيجة عدم امتثالها للمعايير المالية والإدارية وقواعد الإفصاح والشفافية.

وأكد عبد الحميد، أن الإدارة الجديدة ملتزمة بالإسراع في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المستمرة، بالتعاون مع «شعاع كابيتال» التي عينها لدعم الهيكلة، وتحويل الشركة مجدداً إلى مسار الربحية، والمحافظة على حقوق المساهمين ولعب دور إيجابي والمساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية في الإمارات ونحن عازمون على مواصلة التحقيق وتقديم الأدلة الكاملة، وبيانات واضحة، لحماية مصالح المساهمين واستعادة سمعة الشركة وحقوقها التي ضاعت».