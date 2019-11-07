«وول ستريت» تترقب مزيداً من التطمينات التجارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة الأمس، وانخفض مؤشر داو جونز حوالي 24 نقطة، في حين تراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك بنسبة 0.1 ٪ و0.2٪ على التوالي.

وارتفع سهم «إتش بي» أكثر من 12٪ بعد أن ذكر تقرير أن شركة «زيروكس» تخطط لتقديم عرض من النقد والأسهم للشركة.

ينتظر المستثمرون إشارات على تخفيف النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث يعمل الجانبان على التوصل إلى اتفاق «المرحلة الأولى»، وتضغط الصين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإزالة المزيد من الرسوم الجمركية المفروضة في سبتمبر على حوالي 125 مليار دولار من البضائع الصينية، بحسب تقارير.

وقالت وزارة العمل أمس الأربعاء، إن الإنتاجية غير الزراعية، تراجعت بمعدل سنوي بلغ 0.3 ٪ بين شهري يوليو وسبتمبر، وهو أكبر انخفاض في ما يقرب من أربع سنوات. وبلغت المكاسب السنوية لمؤشر داو جونز ما يقرب من 18٪ بعد ارتفاعها بنسبة 3.4٪ في الشهر الماضي. وارتفع «إس آند بي» بأكثر من 22٪ هذا العام بعد ارتفاعه بنسبة 4.1٪ في الشهر الماضي.

وأوروبياً، ارتفعت الأسهم أمس الأربعاء بدعم من صعود القطاع المالي مع تلقي المستثمرين تقارير متباينة للأرباح في حين يترقبون تطورات جديدة بشأن بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع سهم سوسيتيه جنرال 3.5 بالمئة بعد أن قال البنك إنه جنب 75 بالمئة من السيولة اللازمة لصرف التوزيعات النقدية المقررة هذا العام. وساهم البنك الفرنسي في صعود مؤشر قطاع البنوك واحداً بالمئة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.06.

وتقترب الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها على الإطلاق وكانت قد أغلقت أمس على أعلى مستوى فيما يزيد على أربعة أعوام مع تنامي تفاؤل المستثمرين إزاء التوصل إلى هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي بورصة طوكيو، ارتفع المؤشر نيكاي القياسي للأوراق المالية أمس الأربعاء ليبلغ من جديد أعلى مستوى في 13 شهراً بفضل آمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين فيما ساهم ضعف الين وارتفاع عائدات السندات في انتعاش أسهم شركات التصدير والقطاع المالي.

وزاد المؤشر نيكاي 0.1 في المئة ليصل إلى 23303.82 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من أكتوبر/‏ تشرين الأول من العام الماضي.

وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفاعاً طفيفاً إلى 1694.45 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق فيما يزيد على عام بعد أن تخلى عن مكاسبه في وقت سابق مع بدء عمليات بيع لجني الأرباح.

وأمس الاربعاء، ارتفع الدولار مقابل العملات المنافسة لاسيما الين. وكان سعر العملة الأمريكية في أحدث تعاملات 109.06 ين قريبا من أعلى مستوى في أكتوبر ما قدم دفعة لأسهم شركات التصدير إذ إن ضعف الين يعزز أرباح الشركات عند تحويلها.