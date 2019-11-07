ملتقى «رُوّاد» يعزز التواصل بين 100 مشروع في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» أن جهود إمارة الشارقة تمضي بخطى إيجابية ومتسارعة نحو فتح المزيد من الفرص والمجالات أمام رُوّاد الأعمال الإماراتيين، لتطوير أعمالهم ومشاريعهم الريادية، وتعزيز تعاونهم مع الجهات الحكومية الداعمة، من خلال إتاحة أفضل التسهيلات والامتيازات لهم من أجل التوسع والانطلاق نحو العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته لدى افتتاح فعاليات ملتقى «رُوّاد» الذي نظمته المؤسسة مساء أمس الثلاثاء في قاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدير مؤسسة «روَّاد» و100 من أصحاب المشاريع الريادية المدعمة، فضلاً عن مشاركة مجموعة من الجهات الحكومية وعلى رأسها البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، ودائرة المالية المركزية في الشارقة، وإكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى لفيف من موظفي وموظفات المؤسسة والمهتمين بقطاع ريادة الأعمال.

وأشاد السويدي بالدور الفاعل للشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية والمجتمعية وتعاونها المثمر في تحقيق أهداف مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» لرعاية ومساندة المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وتمكينها من تقديم الدعم المالي والفني وتهيئة البيئة الملائمة لإنشاء وتطور هذه المشاريع الناشئة، بما يسهم في تحفيز رُوّاد الأعمال على الريادة والابتكار وفي نفس الوقت يعزز التنمية بالإمارة.

ودعا رئيس مجلس إدارة «رُوّاد» رُوّاد الأعمال الإماراتيين من أصحاب الشغف والابتكار والتطلع نحو المستقبل إلى الاستفادة من مخرجات هذه الشراكات الناجحة والخدمات المقدمة للمشاريع الريادية، بالإضافة إلى بناء وترسيخ شراكات المشاريع القائمة مع الجهات الحكومية التي تقدم المزايا والتسهيلات المتنوعة لإنجاح المشاريع في الإمارة، وتحقيق التطوير المستمر لها.

ولفت المحمود إلى أهمية تحقيق التواصل الفاعل للمشاريع وأصحابها مع المجتمع المحيط ومع قاعدة العملاء وشبكة المشاريع المماثلة ذات العلاقة، ما يؤدي إلى دعم نجاح هذه المشاريع وتعظيم نتائجها المالية ونمو مبيعاتها، ويمنح رُوّاد الأعمال مساحة خصبة لترجمة أفكارهم وتسويقها بشكل مثمر.

وأضاف إن وجود مظلة واحدة تجمع الشركات والمنشآت الريادية يساعد على توسيع مستوى تطوير الرُوّاد وتأطير الفرص السوقية لهم، وإيجاد قنوات جديدة للاستثمار ووضع معايير خاصة للفاعلين في القطاع الريادي وتحسين جودة الأفكار والمحافظة على مواكبة الخدمات والمنتجات المقدمة لمستجدات سوق العمل في مختلف القطاعات.

شمل الملتقى إطلاق فاطمة آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع لمبادرة «تشبيك» والتي تهدف لخلق الترابط والتكامل فيما بين المشاريع، وإتاحة الفرصة لاستفادة كل مشروع من خدمات المشاريع الأخرى، وتبادل الخدمات والمنتجات بأسعار تنافسية.

وفي أولى ثمار هذه المبادرة شهد الملتقى أول تعاون تجاري بين المشاريع الريادية المدعمة من «رُوّاد» وذلك عبر إبرام اتفاقية بين شركة الأيادي المبدعة للحدادة واللحام ويمثلها رائد الأعمال المهندس عبدالجليل العوضي ومقهى رشوف كافيه ويمثله رائد الأعمال عمران آل علي، حيث تختص شركة الأيادي المبدعة في صنع وتصميم مقطورات نقل الأغذية لصالح المطاعم، وأيضاً مقطورات نقل الخيول والدراجات، بينما مقهى رشوف كافيه، هو مشروع جديد في بداية انطلاقته، وتم الاتفاق على دعم احتياجاته اللوجستية من المشروع الآخر.