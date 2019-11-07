مبيعات عقارات دبي في أكتوبر الأعلى منذ 2008

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت البيانات الصادرة عن «داتا فايندر»، المنصة التابعة لمجموعة «بروبرتي فايندر»، والمختصة بالبيانات والتحليلات العقارية، عن وصول عمليات البيع العقاري في دبي لأرقام قياسية جديدة خلال شهر أكتوبر/‏تشرين الأول المنصرم، مع تسجيل دائرة الأراضي والأملاك بدبي إجمالي مبيعات بلغت 4,774 عملية خلال هذا الشهر، وهو أعلى رصيد مبايعات في شهر منذ العام 2008.

وشهد الشهر نشاطاً سريعاً في إجمالي عمليات البيع على المخطط، مُسجّلاً 2,841 صفقة، وهو أعلى معدل منذ سبتمبر 2015 وثاني أعلى شهر في 11 عاماً. وتستأثر العقارات على المخطط ب 59% من الصفقات السكنية، وما زالت تُمثل الخيار المفضّل لدى المستثمرين، نظراً لجاذبيتها من حيث الأسعار وخطط السداد والإعفاء من الرسوم.