شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات الأجانب تحلّق بسهم «العربية» 4.35% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نفت «العربية للطيران» في بيان أمس التقارير الصادرة عن «بلومبيرج» وتتضمن تكهنات حول «العربية للطيران أبوظبي» والعمليات المستقبلية للشركة، وشددت على أنها أخبار عارية عن الصحة. وقال البيان إن العربية ستعلن عن التطورات بخصوص الناقلة الجديدة عند اكتمالها.
وكانت «بلومبيرج» أشارت إلى أن خطة الاتحاد والعربية لشركة الطيران الجديدة ستركز على الرحلات الجوية بين الهند وأبوظبي. وسطع نجم «العربية للطيران» مجدداً أمس بعد أن استحوذ على 33% من تداولات سوق دبي، بنحو 61.2 مليون درهم وصعد 4.35% مغلقاً عند 1.44 درهم.
وتركز الشراء الأجنبي أيضاً على سهم «العربية للطيران» بالدرجة الأولى، تلاه في عمليات الشراء أسهم «إعمار مولز»، و«الدار»، و«الإمارات دبي الوطني»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية»، و«أرامكس»، و«دي إكس بي».
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