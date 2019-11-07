«أرادَ» تبيع 5000 وحدة سكنية في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «أرادَ»عن بيع 5000 وحدة عقارية منذ إطلاق مشروعها الأول قبل قرابة عامين ونصف العام. وقد حققت الشركة هذا الرقم الكبير عقب أداء استثنائي خلال هذا العام، والذي جاء نتيجة منتجاتها العقارية المبتكرة التي استقطبت اهتمام المستثمرين، إضافة إلى تزايد الاهتمام بمنطقة الشارقة الجديدة والتي يقع فيها مشروعا الشركة، الجادة ومساكن نَسمَة.

وتسير الأعمال الإنشائية في مشاريع الشركة وفق الجدول الزمني المحدد؛ حيث سيتم تسليم أول باقة من المنازل للمالكين في مشروع الجادة، وفق ما هو مخطط له خلال الربع الأول من عام 2020، كما سيتم تسليم جميع المراحل الخمس من مشروع مساكن نَسمَة خلال الربع الثاني من نفس العام.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «لقد كنا على ثقة منذ البداية بأن مشاريعنا ستستقطب اهتماماً كبيراً لدى الجميع، إلا أن تحقيق مثل هذا الرقم الضخم من المبيعات خلال وقت قصير من الزمن يشير إلى مصداقيتنا وإيمان المستثمرين والمشترين بشركتنا». وأضاف بقوله: «لا يفوتنا هنا أن نتوجه بالشكر الجزيل لحكومة الشارقة على تعديلاتها التشريعية المتعاقبة، والتي كان من شأنها دفع عجلة نمو القطاع العقاري وفتح المجال أمام الراغبين في التملك في الإمارة من مختلف أنحاء العالم. كما ينبغي الإشارة أيضاً إلى الاستقرار والأداء القوي الذي يتمتع به سوق الشارقة العقاري، والاهتمام المتنامي بالمواقع الجديدة فيها لدى مختلف الفئات».

وتشير آخر البيانات إلى أن سوق العقارات في إمارة الشارقة، تحقق ارتفاعاً في أدائها على الرغم من الانخفاض الملحوظ في أداء القطاع العقاري في دولة الإمارات بشكل عام. وقد أعلنت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة في أوائل شهر نوفمبر الجاري، عن ارتفاع بنسبة 31.4% في معدل التداول العقاري في الإمارة خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلال عام 2019، فقد تم استثمار 18.9 مليار درهم إماراتي في القطاع العقاري في الشارقة حتى تاريخه، وهو ما يمثل 84% من إجمالي مبيعات العام الماضي بأكمله.

وتركز اهتمام المستثمرين بشكل خاص بمنطقة الشارقة الجديدة خارج الحدود التقليدية للمدينة؛ حيث يقع مشروعا الجادة ومساكن نَسمَة المتكاملين.