شكرا لقرائتكم خبر عن الطاير يبحث التعاون مع وزيرة المالية الإندونيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، مع الدكتورة سري مولياني اندراواتي، وزيرة المالية في الجمهورية الإندونيسية والوفد المرافق لها في مقر وزارة المالية بدبي. وجاء هذا الاجتماع في إطار سعي الوزارة إلى توطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات السياسة المالية والاقتصاد الكلي.
وناقش الاجتماع العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإندونيسيا وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، خاصة في المجال المالي والاقتصادي والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، خاصة في ظل الشراكات والمشاريع الاستثمارية المشتركة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكد الطاير أهمية الاجتماع في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة، خصوصاً في ظل عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال: «تندرج هذه الاجتماعات ضمن مساعي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك، والسياسة المالية، والاقتصاد الكلي، وفرص الاستثمار بين البلدين».
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