بدء إنشاء مقر «إمباور»الجديد بـ 280 مليون درهم

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بدء الأعمال الإنشائية لمشروع مقر المبنى الرئيسي الجديد، بمنطقة الجداف في دبي؛ وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 280 مليون درهم؛ حيث من المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2021، بمواصفات صديقة للبيئة.

وأعلنت «إمباور»، أن المقر الرئيسي الجديد يتضمن مبنيين أحدهما مكاتب والآخر سكني، يحتويان على ثلاثة طوابق تحت الأرض لمواقف السيارات، إضافة إلى أنه يوجد بالطوابق الأرضية بكل مبنى محال تجارية. ويتكون كل مبنى من 10 طوابق؛ حيث يشتمل المبنى التجاري، على مكاتب الموظفين، ومحال تجارية، فيما يتكون المبنى السكني من مرافق اجتماعية، ومطاعم.

وأشارت «إمباور»، إلى أن المساحة الإنشائية الخاصة بالمقر الجديد تبلغ 730 ألف قدم مربعة، منها 555 ألف قدم مربعة للمبنى التجاري، و175 ألف قدم مربعة للمبنى السكني تحتوي على المرافق والخدمات والمحال التجارية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي من خلال المقر الجديد للمؤسسة، والتي تسير فيها الأعمال الإنشائية وفق المخطط؛ والذي سيتم الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2021، نعزز استثماراتنا، ونقدم للمتعاملين تجربة مميزة وفريدة في تخليص المعاملات المختلفة بحلول مبتكرة.

وأضاف أنه تمت مراعاة مقياس تصميم وإنشاء وتشغيل مبان مراعية للبيئة وعالية الأداء، في تصميم المبنيين بما يدعم الحفاظ على البيئة ويكافح التغيير المناخي، ويحقق معايير الاستدامة الوطنية والعالمية، وتابع أن المقر الجديد يعد فصلاً جديداً في رحلتنا نحو التوسع، ويتماشى مع استراتيجية النمو المستمرة التي تشهدها إمباور.