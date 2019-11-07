دبي تستعد لموسم استثنائي للسياحة البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعزّز دبي مع بدء موسم السياحة البحرية الجديد جهودها الهادفة إلى استقطاب المزيد من الزوّار الراغبين في استكشاف المدينة خلال فصل الشتاء، وكذلك ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للسفن السياحية في المنطقة. ويتوقع أن تستقبل الإمارة خلال موسم 2019/2020 أكثر من مليون زائر و200 سفينة سياحية.

بدأ الموسم الجديد في 19 أكتوبر الماضي مع وصول سفينة «ماين شيف 5» التابعة ل«توي كروزيس» وعلى متنها أكثر من 6 آلاف زائر تليها خمس سفن سياحية تابعة لمشغلين عالميين ترسو لأول مرة في دبي مثل «كوستا دياديما» التابعة ل«كوستا كروزيس»، و«إم إس سي بليسيما» التابعة ل«إم إس سي كروزيس»، و«جول أوف ذا سيز» التابعة ل«رويال كاريبيان» و«لا بيل دي زوسيان» التابعة ل«كروازيوروب» و«ماين شيف 6» التابعة ل«توي كروزيس». وسترسو هذه السفن السياحية في ميناء راشد في دبي. وسيستقبل الميناء خلال 11 مناسبة خلال الموسم خمس سفن سياحية في يوم واحد، وسترسو فيه مرتين ست سفن في يوم واحد.

وقال محمد عبد العزيز المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو» والمدير التنفيذي لميناء راشد: «تبرز أهمية ميناء راشد كوجهة أولى للرحلات البحرية في المنطقة ليس فقط بناءً على عدد الزوّار، وإنّما أيضاً في الأعداد المتزايدة للسفن السياحية الضخمة التي اتخذته ميناءً رئيسياً لها، وذلك بفضل التحديثات والتطوير المستمر لخدمة العملاء، وللمرافق المتميزة التي يتمتع بها، وفي مقدمتها مبنى حمدان بن محمد للمسافرين. ونعتبر مشغلي الرحلات البحرية شركاءنا في ترسيخ مكانة دبي الرائدة في السياحة البحرية في المنطقة».