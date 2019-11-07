شكرا لقرائتكم خبر عن أدنى مستوى لقطاع الخدمات الصيني في 8 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح خاص أمس نمو قطاع الخدمات الصيني بأبطأ وتيرة له في ثمانية أشهر في أكتوبرالماضي، وذلك مع تباطؤ طلبيات التوريد الجديدة وانخفاض ثقة الشركات إلى أدنى مستوى في 15 شهراً.

وتعول بكين على قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من نصف اقتصادها، في تعويض بعض تباطؤ الطلب المحلي والعالمي على السلع المصنعة، في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر «كايشن/‏ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 51.1 الشهر الماضي، ليبلغ نفس مستوى فبراير/‏شباط، انخفاضاً عن 51.3 في سبتمبر/‏أيلول. وظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة .

وارتفع مؤشر كايشن المجمع لمديري المشتريات في قطاعي الصناعة والخدمات الذي أعلن أمس إلى 51.9 في سبتمبر/‏أيلول، مدفوعاً بالنشاط الصناعي . (رويترز)

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