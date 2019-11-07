شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر بناء بالطباعة الثلاثية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بلدية دبي فوز شركة المقاولات الهندسية (ECC) بتنفيذ أكبر مشروع بناء في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويقع المشروع في الورسان، وسيتم استخدامه كمكتب يمتد على مساحة 640 متراً مربعاً، مع مستويين، بارتفاع 9.5 متر، مما يجعله أكبر مشروع بالطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم. وكانت رؤية المشروع هي خلق خطة تطويرية فعالة تتماشى مع الرؤية المستقبلية الجديدة لدبي.

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