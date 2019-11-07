«هواوي» تتوقع نمو مبيعاتها بنسبة 20%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع مؤسس شركة «هواوي» للهواتف المحمولة رين شينجفي، ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 20% خلال العام المقبل، وهي نفس النسبة التي تتوقع تحقيقها العام الجاري، وذلك حتى إذا تم منعها من الحصول على أحدث نظام تشغيل لشركة جوجل الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن ويل تشانج مدير الاستراتيجيات في «هواوي» القول إن هواوي، أكبر شركة للهواتف المحمولة بعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، يمكنها أن تعتمد على سوقها الداخلي الكبير والبرامج التي تنتجها من أجل زيادة النمو بواقع الخمس خلال عام 2020.

وقال رين شينجفي لوكالة بلومبيرج إن هواوي سوف تتمكن من بيع ما بين 240 إلى 250 مليون وحدة عام 2019، بارتفاع بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي.

وتواجه هواوي تحدياً بعد ستة أشهر من منع واشنطن للشركة شراء مكونات أمريكية رئيسية وبرامج تشغيل. (د.ب.أ)