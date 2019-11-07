«الإمارات الإسلامي»: تقدم ملموس في انتشار الصيرفة الإسلامية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

كشفت نسخة عام 2019 من مؤشر الصيرفة الإسلامية من «الإمارات الإسلامي» عن تقدم ملموس في انتشار الصيرفة الإسلامية على جميع المقاييس، حيث حققت الخدمات المصرفية الإسلامية أعلى مستوى انتشار لها منذ إطلاق المؤشر قبل خمس سنوات، وعكست ارتفاع الطلب على المنتجات الإسلامية من قبل المسلمين وغير المسلمين رغبة في الاستفادة من المميزات التي تقدمها الخدمات المصرفية الإسلامية.

قال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي» خلال مؤتمر صحفي أمس للكشف عن نتائج المؤشر إن مؤشر العام الجاري عكس تحسناً على العديد من المستويات، حيث ارتفع مقياس انتشار المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية بين المستهلكين إلى 60% مقابل 55% في العام الماضي. وأظهر الاستطلاع الذي يقوم عليه المؤشر أن ثلاثة من أصل كل خمسة مشاركين يستخدمون منتجاً مصرفياً إسلامياً واحداً على الأقل.

وسجل استخدام المنتجات المصرفية التقليدية ارتفاعاً بنقطتين مئويتين منذ عام 2019، إلا أنه انخفض بشكل عام بمقدار خمس نقاط مئوية منذ عام 2015. في حين سجلت المنتجات الإسلامية نمواً بنسبة 13 نقطة مئوية خلال السنوات الخمس الماضية.

وواصلت المصارف الإسلامية تحقيق المزيد من التقدم على مقياس الانطباع عموماً، فقد توافقت آراء نسبة كبيرة من العملاء على المزايا الإيجابية لهذه المصارف مرتفعةً من 35% عام 2018 إلى 38% عام 2019. وقال إن عملاء البنوك بصفة عامة لديهم انطباعات إيجابية عن البنوك الإسلامية خاصة على مستويات الثقة وانخفاض الرسوم، ولفت إلى أن البنوك الإسلامية على سبيل المثال ليس لديها مفهوم فرض العقوبات المالية برفع الفائدة على المتأخر في السداد، فهذا لا يتماشى وطبيعة التعاملات الإسلامية لذا ينظر العديد من العملاء للبنوك الإسلامية على أنها أقل رسوماً أو أعباء مقارنة بالتقليدية ما يفسر نمو الطلب من العملاء غير المسلمين.

وفي رد على سؤال حول تأثير انخفاض الفائدة على القطاع وإن كان الوضع مختلفاً للبنوك الإسلامية عنه للتقليدية قال سيفي إن التأثير متشابه للإسلامية والتقليدية وهو تأثير سلبي، وقال إن عائدات صافي الفائدة للبنوك بشكل عام في الدولة تتراوح بين 67 إلى 68% من إجمالي عائدات البنوك.

من جهة أخرى وحول انكشاف البنوك على العقارات قال إن الوضع للبنك مختلف فأغلب الانكشاف على تمويل العقارات السكنية. ولفت إلى أن «المركزي» ما زال يتشاور مع البنوك حول تعريفات العقارات والسقف المحدد للانكشاف على العقارات ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق في غضون الشهرين المقبلين. وتوقع من جهة أخرى أن يواصل الائتمان الإسلامي النمو بخطى أسرع من التقليدي في المرحلة المقبلة.

وحول تراجع الطلب على الائتمان وتأثيره على البنك قال إن البنك وعلى مدى السنوات الثلاثة الماضية، شهد تراجعاً في خسائر القيمة وارتفاعاً في حجم المعاملات بفضل عوامل عدة أبرزها إقبال العملاء من مواطني الدولة على خدمات البنك، ما أسهم في ارتفاع الربحية.



أبرز نتائج المؤشر

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حقق الانطباع عن الصيرفة الإسلامية نمواً مطرداً في هذا المقياس من 26% عام 2015، ويُعزى ذلك إلى إجراء تحسينات كبيرة على صعيدي التكنولوجيا وخدمة العملاء. لكن ما زال هناك فجوة بينها وبين التقليدية على هذا المستوى ما يراه سيفي عاملاً مشجعاً للبنوك الإسلامية على تعزيز استثماراتها في التكنولوجيا المتقدمة.

بيد أن المعرفة أو الوعي بالصيرفة الإسلامية لم تشهد تحسناً ملحوظاً منذ إطلاق «مؤشر الصيرفة الإسلامية من الإمارات الإسلامي» لأول مرة في عام 2015، حيث انطلقت بنسبة 36% قبل خمس سنوات، ثم ارتفعت إلى 39% في عام 2018 لتتراجع في عام 2019 إلى 37%. ولفت سيفي إلى أن عدد من المتعاملين لا يعرف تحديداً معاني بعض المنتجات المصرفية الإسلامية مثل المرابحة والإجارة، لكن هذا لا يمنع رغبتهم في الاستفادة مما تقدمه من مزايا.

وفي الوقت نفسه ارتفع مستوى المعرفة ببعض المنتجات المصرفية الإسلامية مثل «التكافل» الذي حقق نجاحاً ملموساً في قطاع التمويل.

وبحسب المؤشر أبدى أربعة من أصل كل خمسة أشخاص، أو80% من العملاء الذين تم استطلاع آرائهم، الرغبة بالحصول على أحد المنتجات المصرفية الإسلامية خلال الشهور الستة المقبلة ليبقى بذلك عددهم ثابتاً منذ عام 2018.

ولكن، أبدى المستهلكون غير المسلمون نيةً أكبر لاستخدام أحد المنتجات المصرفية الإسلامية عن السنوات الخمس الماضية، بارتفاع من 59% إلى 76% في العام الحالي.

ويعتبر مؤشر الصيرفة الإسلامية من «الإمارات الإسلامي» استطلاعاً معيارياً يكشف مدى تقدم وانتشار قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات، إضافة إلى النوايا المستقبلية لعملاء الخدمات المصرفية في الدولة.

وتشير أبرز نتائج المؤشر لهذا العام إلى استمرار تنامي جاذبية الخدمات المصرفية لدى أعداد متزايدة من العملاء المسلمين وغير المسلمين.



مواصلة النمو



تم إنجاز الاستطلاع عبر الإنترنت في الربع الثاني من عام 2019، وتم استطلاع آراء أكثر من 900 شخص في سن الثامنة عشرة فما فوق، وجميع المشاركين هم من عملاء الخدمات المصرفية في دولة الإمارات الذين يبلغ دخلهم 5 آلاف درهم إماراتي شهرياً بالحد الأدنى.