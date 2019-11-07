«مالية الشارقة» تُطلق جائزة الأداء المتميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة، مؤخراً، الدورة الرابعة من جائزة الأداء المالي المتميز، الهادفة إلى تكريم الجهات الحكومية المتميزة مالياً والأفراد العاملين في القطاع المالي الحكومي، تقديراً لجهودهم في دعم خطط الحكومة الرشيدة من خلال رفع مستوى الكفاءة في إدارة الموارد وحفظ المال العام، بما يسهم في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة لتعزيز التنمية والازدهار في إمارة الشارقة، حيث أعلنت الدائرة عن تفاصيل الجائزة خلال الورشة التي نظمتها على مسرح الجامعة القاسمية، بحضور فريق الأمانة العامة للجائزة.

أكد وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، أن جائزة الأداء المالي المتميز التي أطلقت وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تشكل دافعاً للإدارات المالية في الجهات المشاركة لتطوير عملها، وتعزيز كفاءتها، بما يخدم المنظومة المالية الحكومية في الإمارة، ويتيح الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة.

وأشار إلى أن الجائزة بمختلف فئاتها المؤسسية والفردية، تستند إلى أعلى المعايير الدولية للتميز وأفضل الممارسات الإقليمية في هذا المجال، وهو ما يمنح الجائزة كل مقومات القوة والريادة، ويحقق لها الشهرة والانتشار.

وللتعريف بالدورة الرابعة لجائزة الأداء المالي المتميز، تضمنت الورشة التدريبية يومي الاثنين والثلاثاء، جميع الجهات الحكومية بمشاركة جميع موظفي الشؤون المالية التابعة لها، وقدمها ناصر كشواني، أمين عام الجائزة الذي عرف المشاركين بالجائزة وأهدافها، واستعرض فئاتها، وشروط التقدم لكل فئة، إلى جانب النقاط التي تهتم بها لجنة تقييم الأعمال المرشحة.

وتشمل الجائزة خمس فئات مؤسسية لمستوى الجهات المركزية والمستقلة وشبه الحكومية، وهي: الجهة الحكومية الرائدة في الأداء المالي، والجهة الحكومية المتميزة في تطبيق معايير الموازنات، والجهة الحكومية المتميزة في تطبيق معايير الحسابات، والجهة الحكومية المتميزة في تطبيق معايير المشتريات، والجهة الحكومية المتميزة في تطبيق معايير الإيرادات.

أما فئات المبادرات والمشاريع لمستوى الجهات المركزية والمستقلة وشبه الحكومية، فتتضمن الجهة الحكومية المتميزة في تطبيق مبادرات مشاريع ترشيد النفقات، والجهة الحكومية المتميزة في تطبيق مبادرات ومشاريع الابتكار المالي. وتتوزع الفئات الفردية على تسع فئات لمستوى الجهات المركزية والمستقلة وشبه الحكومية، بواقع جائزتين لكل فئة، وهي: المدير المالي المتميز، ورئيس القسم المالي المتميز، ومحلل الموازنات المتميز، وموظف الحسابات المتميز، وضابط المشتريات المتميز، والموظف المالي الشامل المتميز، والموظف المالي الجديد المتميز، والمدقق المالي المتميز، والموظف المتميز ذو الخدمة المتميزة لأكثر من 25 سنة.

وحددت الدائرة يوم 16 يناير 2020 موعداً لإغلاق فترة الاشتراك والترشيح للدورة الرابعة التي تغطي الأعمال المالية لعامي 2018 و2019، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة، علماً بأن الجائزة تتضمن في هذه الدورة ولأول مرة مشاركات الجهات شبه الحكومية، من أجل إضافة مزيد من التنافس المؤسسي والفردي.