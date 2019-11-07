«الدراسات المصرفية» ينظم منتدى الموارد البشرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظّم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بمقره بمدينة دبي الأكاديمية، منتدى الموارد البشرية السنوي للعام 2019، الذي جمع تحت مظلته قادة الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي.

وحضر المنتدى أكثر من 50 قيادياً بالقطاع المصرفي داخل الدولة، كما حضر المنتدى لجنة التوطين ولجنة تمكين المرأة في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

وسلط منتدى الموارد البشرية هذا العام الضوء على الابتكارات الحديثة في القطاع المصرفي والمالي، والحاجة إلى الارتقاء بكفاءة العاملين بالقطاع المصرفي، مع التوجه المتزايد لهذا القطاع نحو اعتماد التكنولوجيا المالية وتقنية «بلوك تشين»، إضافة إلى بناء القدرات، وتعزيز ثقافة المهنيين. كما يركز المنتدى على مختلف المبادرات والخطوات التي اتخذها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية والمصارف والبنوك لتقديم مزيد من الدعم اللازم للعاملين في القطاع المالي والصرفي، بما يتيح لهم فرص نمو أكبر في هذا القطاع.

وأكد المشاركون خلال المنتدى أن التقنيات المالية الحديثة أسهمت بتمكين الإحلال التكنولوجي لقطاع الخدمات المالية على مستويات متعددة، وتجاوزت بنطاقها وتطبيقاتها ساحة الخدمات المصرفية التقليدية، كما أتاحت أمام القطاع فرصة لتبني طرق جديدة في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيلها.