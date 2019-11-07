الاقتصاد

1.218 مليون طن حجم إنتاج البوتاجاز عام 2019 بمتوسط 3337 يوميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صادرة عن قطاع البترول، عن أن حجم إنتاج البوتاجاز بلغ 1.218 مليون طن خلال العام المالي 2018-2019 بمتوسط إنتاج يومي حوالي 3337 طنا.

 

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وأشارت التقارير، إلى أن إجمالي حجم إنتاج البروبان بلغ 561.2 ألف طن بإجمالى 1538 طنا كما بلغ إجمالي حجم إنتاج الخليط إيثان/ بروبان 1261.9 ألف طن بمتوسط إنتاج يومي بلغ 3457 طنًا.

 

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وأضافت التقارير إلى إجمالي حجم إنتاج المتكثفات خلال العام 2018-2019  حيث بلغت 31.78 مليون برميل بمتوسط يومي 78.08 ألف برميل.

 

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يذكر أن إجمالي الغاز المنتج من الحقول بلغ 2.51 تريليون قدم مكعب، والغاز المباع حوالي 2.33 تريليون قدم مكعب بمتوسط 6391.5 مليون قدم مكعب غاز/يوم.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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