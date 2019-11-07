شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مكاسب × 72 ساعة.. خرجت بها السياحة المصرية من مشاركتها فى بورصة لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت وزارة السياحة مشاركة ناجحة فى بورصة لندن السياحية wtm التى عٌقدت فى العاصمة البريطانية على مدار الثلاثة أيام الماضية، حيث شهد الجناح إقبالاً كبيرًا من الزوار وحظيت الأنشطة التفاعلية التى تضمنها المعرض إعجاب الجميع.

وعلى مدار 72 ساعة هى مدة المشاركة فى المعرض حققت السياحة المصرية عددًا من المكاسب منها:

1 – استغلال القرار البريطانى برفع حظر الطيران عن شرم الشيخ للترويج للمدينة بشكل مباشر للسائح الإنجليزى فى قلب العاصمة البريطانية، حيث كثف الجناح المصرى من الفيديوهات الترويجية للمدينة والأنشطة المختلفة بها.

2 – عقدت وزيرة السياحة اجتماعًا مهمًا مع مسئولى اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية، حيث أكدوا خلاله أن هناك طلبًا متزايدًا من الشعب البريطاني على السفر الى المقصد المصري، الذى يعد من أهم المقاصد السياحية المفضلة لديهم، مشيرين إلى أن الموسم السياحى المقبل سيشهد مزيدًا من التدفق السياحى إلى مصر.

3- تعرفت وزارة السياحة وممثلي القطاع الخاص على متطلبات شركات السياحة البريطانية والسوق الإنجليزي لبدء حملات ترويجية مشتركة.

4 – حصول وزارة السياحة لأول مرة على جائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميًا" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 (World Travel Market)، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة من الوزارة خلال العامين الماضيين، ما كان له تأثير كبير على صناعة السياحة في منطقة الشرق الأوسط.

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5 – منظمو الرحلات أعلنوا زيادة حجم أعمالهم في مصر في الوقت الحالي، يعتبر فرصة مهمة خاصةً مع رفع الحكومة البريطانية قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ.

6 – الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير 2020، من خلال تخصيص مكان له وعرض بعض مقتنيات توت عنخ أمون التي ستكون متواجدة فى المتحف بعد افتتاحه.