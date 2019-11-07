شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تباين..و"ناسداك" يبتعد عن مستوياته القياسية قليلاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم نتيجة تلاشي التفاؤل لدى المستثمرين بشأن المفاوضات التجارية وانتظار أي نتائج ملموسة عن تلك المحادثات.



وذكرت مصادر مقربة من المفاوضات بأن اجتماع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج" سيتأجل حتى ديسمبر/كانون الأول بسبب استمرار وجود عقبات على طريق إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.



وتجري اتصالات مكثفة بين البلدين في الوقت الحالي لتحديد الدولة التي ستستضيف هذا الاجتماع العام وسط مناقشات تدور حول سويسرا أو السويد.



جاء ذلك بعد إلغاء قمة "أبيك" من جانب تشيلي لأسباب أمنية، وهي قمة كانت ستشهد اجتماع "ترامب" وشي" على الهامش.



من جانبه، صرح رئئيس الاحتياطي الاتحادي بمدينة "شيكاغو" "تشارلز إيفانز" بأن حالة الاقتصاد الأمريكي جيدة ولا حاجة للمزيد من خفض الفائدة.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 1.5% وأغلق عند 56.35 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.8 دولار وأقل سعر عند 56.1 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.9% مغلقا عند 61.74 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.3 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، استقر "داو جونز" عند 27492 نقطة، وهو نفس مستوى إغلاق جلسة الثلاثاء، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 27526 نقطة وأقل مستوى عند 27407 نقاط.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 8410 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 8426 نقطة وأقل مستوى عند 8379 نقطة.



أما "إس أند بي 500"، فقد ارتفع بنحو 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3076 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3078 نقطة وأقل مستوى عند 3065 نقطة.