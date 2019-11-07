شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تعلن ارتفاع إنتاجية العمالة بنسبة 40% في اليابان بعد تقصير أسبوع العمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "مايكروسوفت" أنها اختبرت العمل لمدة أربعة أيام أسبوعيا في اليابان على مدار فترة معينة، واكتشفت أن إنتاجية العمالة قفزت بنسبة 40%.



وذكرت الشركة أن هذه التجربة نفذتها في أغسطس/آب الماضي حيث قررت توزيع جدول العمل لمدة أربعة أيام فقط على الموظفين بحيث يأخذ كل عامل إجازة أسبوعية لثلاثة أيام دون تقليل الراتب.

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وأوضحت الشركة أن التجربة عززت إقبال الموظفين على العمل وحفزتهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال الأربعة أيام العمل الأسبوعية فضلا عن زيادة التنافسية والولاء للشركة.



وعلاوة على ذلك، فإن كل موظف أصبح لديه من الوقت ما يكفي للاهتمام بحياته الشخصية وشؤونه الأسرية مما انعكس على سعادته النفسية وحالته المزاجية في العمل وخارجه.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بنسبة 0.3% إلى 144.06 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 144.5 دولار وأقل سعر عند 143.2 دولار.