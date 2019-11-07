شكرا لقرائتكم خبر عن "كوكاكولا" تتعهد بتقليل البصمات الكربونة والاعتماد على البلاستيك المعاد تدويره والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "كوكاكولا" عن التزامها اليوم بجمع وإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية بدلا من التحول إلى المعلبات المصنعة من الألمنيوم وذلك لتقليل بصمتها الكربونية ومكافحة التغيرات المناخية.



وصرح المدير التنفيذي لأكبر شركة في العالم لصناعة المشروبات الغازية "جيمس كوينسي" بأن "كوكاكولا" تتبنى استراتيجية لحماية البيئة والمساهمة في جهود الدول والحكومات والشركات في تقليل التلوث.



وبدأت "كوكاكولا" و"بيبسيكو" و"نستله" في عرض معلبات من الألمنيوم المعاد تدويره بالإضافة إلى زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها أيضاًواستخدامها في أنشطتها الصناعية المختلفة.

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وأوضح "كوينسي" أن الشركة لا تحاول تنفيذ استراتيجية بالتحول من البلاستيك إلى الألمنيوم لكن يتم التركيز على جمع ما يصل إلى 59% من هذه المواد لإععادة تدويرها واستخدامها.



وأكد على أن قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عام 2018 بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب وبنسبة 10% على واردات الألمنيوم لم يغير من خطة "كوكاكولا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "كوكاكولا" بنسبة 0.7% إلى 52.7 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 52.8 دولار وأقل سعر عند 52.4 دولار.