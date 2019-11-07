شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بعد خسائر أمس بنحو 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم متعافية من أدنى مستوى سجلته في أسبوعين أمس، وذلك وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانحسار التفاؤل بين المستثمرين حيال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وتنتظر الأسواق نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل أنباء عن المزيد من الشروط والعقبات في طريق إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي بين البلدين.

Advertisements



وذكرت مصادر لوكالة رويترز أن اجتماع الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" لعقد الاتفاق المرحلي سوف يتأجل إلى ديسمبر/كانون الأول.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 20:31 بتوقيت جرينتش عند 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 17.598 دولار للأوقية بعد خسائر أمس بنسبة 2.8% دفعت المعدن إلى أدنى إغلاق في أسبوعين، وسجل أعلى سعر اليوم عند 17.63 دولار وأقل سعر عند 17.36 دولار.