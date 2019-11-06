الاقتصاد

الجنيه الإسترليني ينخفض في انتظار قرار بنك إنجلترا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم مع استمرار عدم اليقين بشأن "بريكست" وقبيل صدور قرار بنك إنجلترا بشأن معدل الفائدة.


والتقى رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" اليوم بالملكة "إليزابيث الثانية" في قصر "باكنجهام" للحصول على الإذن لحل البرلمان وانطلاق الحملات الدعائية للانتخابات المبكرة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول.


وصرح "جونسون" اليوم للصحفيين بأنه يجب تنفيذ إرادة الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي لأن التأجيل يضر الاقتصاد والدولة بشكل إضافي.

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وأعرب "جونسون" عن أمله في أن تسفر نتيجة الانتخابات المبكرة عن برلمان قوي  يقود البلاد نحو تنفيذ "بريكست" دون تأجيل.


وسوف يعلن بنك إنجلترا غدا عن قراره بشأن الفائدة مع توقعات بتثبيتها عند 0.75% دون تغيير، وعقب القرار، سيدلي رئيس البنك المركزي "مارك كارني" بتصريحات في مؤتمر صحفي للتعقيب على السياسة النقدية.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2856، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2898 وأقل سعر عند 1.2843.

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