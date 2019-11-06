شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعاود الارتفاع وسط استقرار سلبي للعملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإقبال المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذ آمن.



يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المستثمرون يملون من استمرار المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين دون نتائج ملموسة بعد.



وكشفت مادر مقربة لوكالة "رويترز" بأن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج" ربما يؤجل إلى ديسمبر/كانون الأول.

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يعني ذلك استمرار وجود عقبات على طريق المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تعوق التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي المنتظر.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 19:12 بتوقيت جرينتش عند 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وفي نهاية التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 1493.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1495.9 دولار وأقل سعر عند 1483.8 دولار.