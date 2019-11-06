أرامكو تنضم لمبادرة البنك الدولي للتخلص من حرق الغاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت أرامكو السعودية أمس انضمامها لمبادرة البنك الدولي «التخلص من الحرق التقليدي للغاز نهائيا بحلول عام 2030»، حيث تحتل الشركة مكانة رائدة في قطاع النفط الخام والغاز من حيث تقليلها لحرق الغاز بنسبة ثابتة تقل عن 1% من إجمالي إنتاجها من الغاز الخام في النصف الأول من عام 2019.

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي «فخورون بانضمامنا لمبادرة التخلص من الحرق التقليدي للغاز نهائيا بحلول عام 2030، والذي نعده جهدا دوليا مهما للتخلص من حرق الغاز، وقد اتخذنا خطوات فعالة للتقليل من حرق الغاز في أعمالنا طوال الأربعين عاما الماضية، واستثمرنا في مجموعة من تقنيات وبرامج تقليل حرق الغاز لنحقق أفضل أداء في هذا المجال».

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وأضاف السعدي «علاوة على هذه المبادرة، نستثمر في التقنيات المتقدمة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة وتقليل الانبعاثات في قطاع النقل، ومن تلك التقنيات الوقود الهيدروجيني الخالي من الكربون، واحتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه. ويأتي ذلك ضمن جهودنا الكبيرة لتعزيز الاقتصاد القائم على تدوير الكربون وتزويد العالم بطاقة نظيفة وموثوقة وبتكلفة معقولة وفي الوقت نفسه تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري».

يذكر أن الأرقام التي حققتها الشركة عام 2018 في تقليل كثافة انبعاثات الكربون الناجمة عن أعمال التنقيب والإنتاج من بين الأقل على مستوى العالم، حيث بلغت 10.2 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي.

مبادرة «التخلص من الحرق التقليدي للغاز نهائيا بحلول 2030»