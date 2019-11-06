1.3 مليار لمستفيدي سكني في أكتوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودع صندوق التنمية العقارية 1.36 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أكتوبر 2019.

وأفاد الصندوق في بيان أمس بأن 235 مليون ريال خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما خصص 1.13 مليار لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات مستفيدي «التمويل العقاري المدعوم»، ومبادرة «القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة»، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو2017 وحتى نهاية أكتوبر 2019، بلغ 9.47 مليارات ريال.

ولفت إلى أن إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي «التمويل المدعوم» بلغ 1.83 مليار ريال حتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما تم إيداع 7.64 مليارات كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.

وأكد على اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين، وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن، موضحا أن مبادرة دعم المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن أتم خمسين عاما تم تمديدها حتى نهاية شهر مارس 2020 ، كما أطلق سكني مبادرة دعم تجديد المساكن التي تمكن المواطنين المسجلين بقوائم الوزارة والصندوق ممن لا تزيد أعمارهم على 50 عاما من الحصول على جزء من دعمه مقدما عند شراء وحدة سكنية جاهزة تجاوز عمرها 15 سنة.

إجمالي دعم عقود التمويل العقاري 9474 مليون ريال

منذ يونيو 2017 وحتى نهاية أكتوبر 2019

1831 لمستفيدي التمويل المدعوم

7643 لمستفيدي دعم العسكريين في الخدمة

تفاصيل دعم عقود التمويل العقاري

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سبتمبر 2019

الإجمالي 1173 مليون ريال

220.5 مليونا دعم أرباح عقود التمويل العقاري

952.9 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

تتوزع إلى:

أغسطس 2019

الإجمالي: 773 مليون ريال

207 ملايين دعم أرباح عقود التمويل العقاري

566 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

تتوزع إلى:

يوليو 2019

الإجمالي: 1026.4 مليونا

160.5 مليونا دعم أرباح عقود التمويل العقاري

865.9 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

تتوزع إلى:

يونيو 2019

الإجمالي: 561 مليونا

153 مليونا دعم أرباح عقود التمويل العقاري

408 ملايين لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

تتوزع إلى:

مايو 2019

الإجمالي: 863.8 مليون ريال

140.3 مليونا دعم لأرباح عقود التمويل العقاري

723.5 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

أبريل 2019

الإجمالي: 877.7 مليون ريال

143.5مليونا دعم لأرباح عقود التمويل العقاري

734.2 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

مارس 2019

الإجمالي: 590 مليون ريال

90 مليونا دعم لأرباح عقود التمويل العقاري

500 مليون لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

تتوزع إلى:

فبراير 2019

الإجمالي: 593 مليون ريال

يناير 2019

الإجمالي: 1500 مليون ريال

أكتوبر 2019