1.3 مليار لمستفيدي سكني في أكتوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أودع صندوق التنمية العقارية 1.36 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أكتوبر 2019.
وأفاد الصندوق في بيان أمس بأن 235 مليون ريال خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما خصص 1.13 مليار لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة.
وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات مستفيدي «التمويل العقاري المدعوم»، ومبادرة «القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة»، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو2017 وحتى نهاية أكتوبر 2019، بلغ 9.47 مليارات ريال.
ولفت إلى أن إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي «التمويل المدعوم» بلغ 1.83 مليار ريال حتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما تم إيداع 7.64 مليارات كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.
وأكد على اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين، وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن، موضحا أن مبادرة دعم المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن أتم خمسين عاما تم تمديدها حتى نهاية شهر مارس 2020 ، كما أطلق سكني مبادرة دعم تجديد المساكن التي تمكن المواطنين المسجلين بقوائم الوزارة والصندوق ممن لا تزيد أعمارهم على 50 عاما من الحصول على جزء من دعمه مقدما عند شراء وحدة سكنية جاهزة تجاوز عمرها 15 سنة.
إجمالي دعم عقود التمويل العقاري 9474 مليون ريال
منذ يونيو 2017 وحتى نهاية أكتوبر 2019
- 1831 لمستفيدي التمويل المدعوم
- 7643 لمستفيدي دعم العسكريين في الخدمة
تفاصيل دعم عقود التمويل العقاري
سبتمبر 2019
- الإجمالي 1173 مليون ريال
- 220.5 مليونا دعم أرباح عقود التمويل العقاري
- 952.9 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
أغسطس 2019
- الإجمالي: 773 مليون ريال
- 207 ملايين دعم أرباح عقود التمويل العقاري
- 566 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
يوليو 2019
- الإجمالي: 1026.4 مليونا
- 160.5 مليونا دعم أرباح عقود التمويل العقاري
- 865.9 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
يونيو 2019
- الإجمالي: 561 مليونا
- 153 مليونا دعم أرباح عقود التمويل العقاري
- 408 ملايين لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
مايو 2019
- الإجمالي: 863.8 مليون ريال
- 140.3 مليونا دعم لأرباح عقود التمويل العقاري
- 723.5 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
أبريل 2019
- الإجمالي: 877.7 مليون ريال
- 143.5مليونا دعم لأرباح عقود التمويل العقاري
- 734.2 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
مارس 2019
- الإجمالي: 590 مليون ريال
- 90 مليونا دعم لأرباح عقود التمويل العقاري
- 500 مليون لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
فبراير 2019
- الإجمالي: 593 مليون ريال
يناير 2019
- الإجمالي: 1500 مليون ريال
أكتوبر 2019
- الإجمالي: 1365 مليون ريال
- 235 مليونا دعم أرباح عقود التمويل العقاري
- 1130 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.