40 شركة سنغافورية تبحث الفرص الاستثمارية في السوق السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استضافت الهيئة العامة للاستثمار بمقرها بالرياض وفدا سنغافوريا يمثل كبريات الشركات السنغافورية، خلال زيارة الوفد للمملكة للاطلاع على مناخ الاستثمار السعودي، والتعرف عن قرب على أهم الفرص والمجالات المتاحة أمام الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق السعودي والاستثمار في عدد من القطاعات المستهدفة.

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ورحبت هيئة الاستثمار بالوفد السنغافوري المكون من 40 شركة سنغافورية مهتمة بالاستثمار في السوق السعودي، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون ومجالات الشراكة بينهما.

وتناول اللقاء الجهود والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، والتي انعكست على جذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودية، إضافة إلى أبرز إصلاحات البيئة الاستثمارية في المملكة وأهم القطاعات المستهدفة والواعدة فيها، ودور الهيئة في تطوير الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات.

وهدفت الزيارة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع الشراكات، وفتح آفاق جديدة بما يتماشى مع أهداف وتطلعات الجانبين.