ارتفاع احتياطي مصر إلى 45.247 مليار دولار في أكتوبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 45.247 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول، من 45.118 مليار في سبتمبر/ أيلول، بحسب بيان للبنك المركزي المصري الأربعاء.

وبحسب البيان، زاد إجمالي الدين الخارجي للبلاد 17.3% على أساس سنوي إلى 108.70 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، ويحاول البلد توسيع قاعدة مستثمريه وتمديد آجال استحقاق ديونه والاقتراض بفائدة أقل.

كما قال البنك المركزي المصري الأربعاء أيضاً إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام قيمتها 695 مليون يورو (770.27 مليون دولار) في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تجري التسوية في 12 منه.

وتستحق يوم الثلاثاء أذون خزانة باليورو حجمها 695.1 مليون يورو، وكانت مصر باعت ما قيمته 610 ملايين يورو (676.12 مليون دولار) من أذون خزانة باليورو لأجل عام بمتوسط عائد 1.49% في عطاء مماثل في أغسطس/ آب.

تفيد بيانات للبنك المركزي الأسبوع الماضي أن دين مصر الخارجي زاد 17.3% على أساس سنوي إلى 108.70 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، بما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي.