شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك التقليدية تزيد أصولها بـ 173 ملياراً خلال 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت البنوك التقليدية العاملة في دولة الإمارات من أصولها بمقدار 173 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019 ما رفع من إجمالي قيمة الأصول إلى 2.457 تريليون درهم تقريباً في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مستحوذة بذلك على 81.3% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي خلال فترة الرصد.

وتظهر الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس أن 19.7% من الأصول سجلت لصالح البنوك الإسلامية.

وجاء الارتفاع الكبير في أصول البنوك التقليدية بدعم من الزيادة المسجلة في الودائع التي ارتفعت من 1.354 تريليون درهم في ديسمبر 2018 إلى 1.406.4 تريليون درهم في شهر سبتمبر 2019.

أما على مستوى حركة القروض التي قدمتها البنوك التقليدية فقد بلغت قيمتها 1.21353.2 تريليون درهم تقريباً في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، وهو ما يشكل 78.6% من إجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي، في حين وصلت قيمة قروض البنوك الإسلامية نحو 367.3 مليار درهم وبنسبة 22.4%.(وام)

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