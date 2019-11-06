شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السياحة تعرض نماذج مقتنيات الملك توت عنخ أمون بمعرض لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الجناح المصرى فى معرض لندن مجموعة متنوعة من مقتنيات الملك "توت عنخ أمون" والتى سيتم عرضها فى المتحف المصرى الكبير، وذلك فى إطار الترويج السياحى لإفتتاح المتحف فى 2020، حيث شهد هذا الجانب من الجناح اقبالا كبيرا من الزوار.

ونشرت هيئة تنشيط السياحة مجموعة صور للمقتنيات التى تم عرضها ، وقالت فى تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعى تويتر "كان لدى المصريين القدماء شعور فريد بالأناقة وهذا أمر مؤكد"، ودعت الهيئة متابعيها لزيارة المعرض فى لندن وقالت "قم بزيارة جناحنا في WTM London لتجربة بعض الحلي الخاصة بهم ومشاهدة القطع الأثرية الأخرى التى يتم عرضها في المتحف المصري الكبير".

وعرض الجناح بعض صور الملك توت عنخ آمون من خلال تقنية "الهولوجرام" لعرض جانب من مقتنياته، كما تم عرض نماذج مقلدة لبعض مقتنيات توت عنخ أمون، منها كرسي العرش الخاص به كي يتمكن الزائرون من استخدامه فى التقاط الصور التذكارية والتي سيتم ارسالها إليهم عبر الإيميل مباشرة.



تغريدة هيئة التنشيط تغريدة هيئة التنشيط

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بعض المعروضات



توت عنخ أمون



جزء من المقتنيات