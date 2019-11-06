البنك المركزى: لدينا ودائع تتجاوز 4 تريليون وضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري علي هامش اطلاق المسابقة الخاصة بالشركات الناشئة، هدفنا الاسمى ان يكون هناك قطاع مصرفي يساعد الشركات الصغيرة علي النمو وسط تقدم هائل للتكنولوجيا و الابتكار في العالم.
واضاف إن دعم الابتكار و الشركات الناشئة هو أداة للمستقبل بمصر مشيرا الى التعاون مع وزارة الاتصالات و الجانب الفرنسي لفتح الطريق للمجددين و المبتكرين و المطورين، مضيفا بالقول:" لدبنا مهمة كبرى في القطاع المصرفي لنستفيد من الفرص المتاحة لدعم صغار المستعمرين و الشركات الناشئة و للمبدعين و المبتكرين.
وقال" نحاول إن يكون هناك نظام تكنولوجي يضم المهارات المصرية يمكنا من تحقيق الاقتصاد الشمولي وتحقيق نمو غير مسبوق علي الاقتصاد و القضاء علي البطالة وتحسين دخل الشباب وإن يعبرو عن مهاراته وإن يستفيدو من الخبرات.
وأشار إلى أن البنك المركزى، لديه ودائع تتجاوز 4 تريليون ونسعى لضخ تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونعلم إن هناك العديد من المبادرات في هذا المجال ولكن نشكر الفرنسين حيث كانت هناك لقاءات بين ال جانبين المصرى و الفرنسي وتعاون كبير لإطلاق هذه المسابقة.
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