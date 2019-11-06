شكرا لقرائتكم خبر عن "الراي الإعلامية" تُقلص خسائرها 30% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لمجموعة الرأي الإعلامية، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجع في الخسائر بنسبة 30% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسارة- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 309.4 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 439.3 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 1.2 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 1.6 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو الآخر، تحولت الشركة إلى تكبد خسائر بلغت 220.3 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 474.5 ألف دينار في الفترة المقابل من 2018.

وتراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 5.7 مليون دينار مقابل إيرادات بلغت 7.8 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة.

ويعود سبب تحقيق الخسائر خلال الفترة إلى الانخفاض العام في السوق الإعلامي المحلي.