شكرا لقرائتكم خبر عن "كيمفك" تتحول لتكبد خسائر بـ 65.2 ألف دينار بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي "كيمفك"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسارة- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 65.2 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 49.6 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.
وتراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 568.7 ألف دينار مقابل إيرادات بلغت 733.2 ألف دينار خلال الربع المقابل من 2018.
وعلى النحو الآخر، ارتفعت أرباح الشركة إلى 397.6 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 349.7 ألف دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 13.7%.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 2.7 مليون دينار مقابل إيرادات بلغت 2.5 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة.
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