شكرا لقرائتكم خبر عن تداول: شركتان تطلبان الإدراج بـ"نمو" ومشروع جديد للشركات الصغيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مدير عام الإدارة العامة للأسواق في "تداول" محمد الرميح، إن شركتين تطلب الإدراج في السوق الموازية – نمو.

وكشف خلال مشاركته في فعاليات ملتقى ومعرض ريادة الأعمال في غرفة الشرقية، عن وجود مشروع بالتنسيق مع هيئة "المنشآت" للتحول من شركة صغيرة إلى شركة مساهمة، حيث سيتم الإعلان عن المشروع قريبا، بحسب صحيفة "الرياض".

وأضاف أن حجم التداولات في السوق الموازية وصل حاليا إلى 600 مليون ريال، والتداولات اليومية 15 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الشركات المدرجة 10 شركات.

وأكد أن "تداول" خلقت منظومة متكاملة للنهوض بالسوق الموازية، حيث تتحرك بشكل جاد لزيادة عناصر التمويل بالشركات الصغيرة والمتوسطة، منها إجراء العديد من التحديثات خلال العام الجاري، واعتماد نسبة 20% من رأس المال عوضا عن 30 مليون ريال.

وأوضح أن "تداول" بدأت تطبيق الإدراج المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ أكتوبر الماضي.

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وقال إن 75% من التداولات في السوق الموازي من الاستثمارات الوطنية، فيما بدأ المستثمر الأجنبي التداول في السوق الموازية للمرة الأولى خلال السنة الحالية.

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة ثوب الأصيل الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأسمال 300 مليون ريال وبعدد أسهم 30 مليون سهم.

ووافقت "تداول" بحسب بيان على موقعها، كذلك على طلب شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأسمال 200 مليون ريال وبعدد أسهم 20 مليون سهم.

وكان سوق الأسهم الرئيسي "تداول" قد وافق نهاية الشهر الماضي، على طلب شركة الكثيري القابضة للانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية "تداول"، وذلك برأس مال 45.21 مليون ريال وبعدد أسهم 4.52 مليون سهم.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية الشهر قبل الماضي عن تسهيل متطلبات انتقال الشركات من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.

ووفقا لبيان لـ"تداول"، فقد شملت هذه التسهيلات تعديل قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية إضافة إلى الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية.