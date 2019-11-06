شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المؤسسة العربية المصرفية" ترتفع 7% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للمؤسسة العربية المصرفية، المعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بلغ 7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 49 مليون دولار، مُقابل صافي أرباح بلغ 46 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود الارتفاع في الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الدخل الفوائد إلى 142 مليون دولار مُقابل صافي دخل فوائد بلغ 140 مليون دولار للربع المُقابل من العام 2018.

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وفي المُقابل ارتفعت المصروفات التشغيلية إلى 127 مليون دولار، بزيادة 15 مليون دولار للربع المُماثل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 161 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 159 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

كذلك ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 11% بعد عدم احتساب الصفقات الاستثنائية غير المتكررة وتأثير العملات الأجنبية.