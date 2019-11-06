شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التكاليف تهبط بأرباح "الوطنية للتعليم" 3.1% خلال عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 3.1% خلال العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 50.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 48.9 مليون ريال في العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى تحسن هامش الربحية نتيجة الانخفاض في تكلفة الإيرادات عن العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال هذا العام والناتج عن رد قيمة الفاتورة المجمعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من مكتب تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي.

كذلك انخفضت التكاليف التمويلية خلال هذا العام والناتج عن الإيراد المحقق من المرابحات الإسلامية. وذلك بالرغم من انخفاض المنح والإعانات الحكومية، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وتكوين مخصص لخسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 خلال الفترة.

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وفي المُقابل تراجعت الإيرادات بنسبة 5.7% إلى 207.3 مليون ريال مُقابل إيرادات بلغت 220 مليون ريال في العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018.

كذلك تراجع صافي أرباح الشركة التشغيلية إلى 54 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 56.8 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 37.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2019، مقابل أرباح بلغت 35.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. بنسبة ارتفاع بلغت 5.1%.

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