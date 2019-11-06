شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لليورو أمام الدولار عقب بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام الدولار على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور بيانات إيجابية للقطاع الخدمي في منطقة العملة الموحدة.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخدمي في ألمانيا سجل نموا عند 51.6 نقطة في الشهر الماضي، وهو ما فاق توقعات عند 51.2 نقطة، كما سجل نموا عند 52.2 نقطة، وحقق نموا في منطقة اليورو بوجه عام إلى 52.2 نقطة اعلى من توقعات عند 51.8 نقطة.

Advertisements



واستقر مؤشر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو عند 0.1% بما توافق مع التوقعات في أكتوبر/تشرين الأول، وتم تعديل قراءة سبتمبر/أيلول بالرفع إلى 0.6%.



وفي سياق آخر، تنتظر الأسواق نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاجتماع المرتقب بين رئئيسي البلدين للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.



وعلى صعيد التعاملات، استقر اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش عند 1.1069، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.1094 وأقل سعر عند 1.1066.