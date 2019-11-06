شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض بعد زيادة المخزونات الأمريكية بأكثر من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم ماحية المكاسب التي سجلتها في وقت سابق حيث تعرضت لضغوط عقب بيانات إدارة معلومات الطاقة التي أظهرت زيادة في مخزونات الخام بأكثر من التوقعات.



وكشفت الوكالة الحكومية عن ارتفاع مخزون النفط بحوالي 7.9 مليون برميل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 17:56 بتوقيت جرينتش عند 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 56.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.8 دولار وأقل سعر عند 56.1 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 1.8% إلى 61.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 63..3 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.