شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتجه نحو الانخفاض بعد تبدد التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم متأثرا بعزوف المستثمرين عن أصول المخاطرة نتيجة تبدد التفاؤل في الأسواق العالمية حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق نتائج المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين أملا في الإعلان عن توقيت ومكان جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.

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ويخشى المستثمرون تأزم الأمور بين البلدين مرة أخرى ووتفعيل الولايات المتحدة لقرار زيادة الرسوم الجمركية ضد الصين بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول لو لم يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي.



كان الميزان التجاري الكندي قد سجل أمس عجزا قدره مليار دولار كندي في الشهر الماضي بينما توقع محللون عجزا بحوالي 0.6 مليار دولار كندي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7588، وسجل أعلى سعر عند 0.7612 وأقل سعر عند 0.7576.