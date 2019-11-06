استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عن الجهود المتعلقة بتنفيذ برنامج "تكافل وكرامة". وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ قيمة التمويل المخصصة لتنفيذ البرنامج في موازنة العام المالي الحالي 2019/2020، تقدر بـ18.5 مليار جنيه، وجار العمل على إضافة 240 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار العمل على زيادة عدد المستفيدين وكذا قيمة الدعم للفئات المستحقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر "بشرى سارة".. الحكومة تعلن إضافة 273 ألف أسرة لتكافل.. وعودة 18 ألفا بعد قبول تظلماتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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