شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع للمرة الأولى فى 4 أيام قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء فى طريقه صوب تحقيق أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، وبعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع تجاوز التوقعات فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 12:55بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.90$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.22$، بعدما سجل أعلى مستوي 57.27$ ،وأدنى مستوي 56.74$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 57.46$ للبرميل ، بفضل آمال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

Advertisements

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 440 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 9 آب/أغسطس الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك ومنتج للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.9 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر وذلك للأسبوع الثالث على التوالي ،ليظل الإجمالي عند 12.6مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.