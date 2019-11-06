شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يدخل فى استراحة بسيطة بعد مكاسب قوية على مدار يومين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليدخل فى استراحة بسيطة تعكس عمليات التقاط الأنفاس ، بعد مكاسب قوية على مدار يومين ،أعقبت التطورات الإيجابية حول اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ،وبيانات قوية عن قطاع الخدمات الأمريكي خلال تشرين الأول/أكتوبر ،وتشير معظم التوقعات إلى استمرار مكاسب الدولار خلال هذا الأسبوع ، بفضل انحسار احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي فى تخفيف السياسة النقدية الأمريكية.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 97.79 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.94 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.95 نقطة.

على صعيد تعاملات الأمس ،حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 97.12 نقطة.

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وحقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.8% على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ،بأكبر مكسب ليومين منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي ، مع تحسن شهية المخاطرة بالأسواق ،وتركيز المستثمرين على شراء الأصول المالية ذات العائد المرتفع.

تحسنت تلك الشهية ،بفضل التطورات الأخيرة حول اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، بعد نجاح أكبر اقتصادين فى العالم فى حل معظم الخلافات حول وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق ، يتبقي فقط تحديد مكان التوقيع على تلك الوثيقة رسميا فى وقت مبكر من هذا الشهر.

أظهرت بيانات الأمس نمو قطاع الخدمات الأمريكي بمستوي 54.7 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر ، لتتجاوز توقعات الخبراء مستوي 53.5 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 52.6 نقطة فى أيلول/سبتمبر ، فى علامة إيجابية لمسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

ومع انحسار مخاطر الحرب التجارية العالمية ،وتوالي البيانات الإيجابية فى الولايات المتحدة ،من المتوقع أن يتمهل مجلس الاحتياطي الاتحادي كثيرا عند تخفيف السياسة النقدية الأمريكية مرة أخرى أو خفض معدلات الفائدة للمرة الرابعة خلال هذا العام.