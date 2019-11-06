أمازون يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 06-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) في آخر جلساته ، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وليحاول أيضاً تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليغلق السهم على انخفاض بلغت نسبته -0.16% بما يعادل -2.95 نقطة ليستقر عند سعر 1801.71 دولار ، وذلك في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 1743.54 ، ليستهدف مستوى المقاومة 1857.46 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح ارتفاعه

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