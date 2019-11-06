شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فايزر PFIZER INC (PFE) بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليغلق عند أدنى مستوياته في حوالي أسبوعين ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.45% بما يعادل -0.55 نقطة ليستقر عند سعر 37.48 دولار ، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد قد يتخذ منه قاعدة لتساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 37.70 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 40.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح ارتفاعه