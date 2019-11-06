شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فايزر PFIZER INC (PFE) بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليغلق عند أدنى مستوياته في حوالي أسبوعين ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.45% بما يعادل -0.55 نقطة ليستقر عند سعر 37.48 دولار ، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد قد يتخذ منه قاعدة لتساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 37.70 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 40.00 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر فايزر يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 06-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.