شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يرتفع متأثراً بتركيبة فنية إيجابية – تحليل – 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) ارتفاعاً في آخر جلساته ، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويتأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ولكن جاءت الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية والتي تحاول تصريف تشبعها الشراء الواضح بها ، لتكبح المزيد من الصعود للسهم ، ليغلق في نهاية تداولاته على ارتفاع بلغت نسبته 0.85% بما يعادل 2.20 نقطة ليستقر السهم عند سعر 262.20 دولار.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 280.30 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 297.60 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد