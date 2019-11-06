شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يرتفع متأثراً بتركيبة فنية إيجابية – تحليل – 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) ارتفاعاً في آخر جلساته ، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويتأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ولكن جاءت الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية والتي تحاول تصريف تشبعها الشراء الواضح بها ، لتكبح المزيد من الصعود للسهم ، ليغلق في نهاية تداولاته على ارتفاع بلغت نسبته 0.85% بما يعادل 2.20 نقطة ليستقر السهم عند سعر 262.20 دولار.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 280.30 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 297.60 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر أدوبي يرتفع متأثراً بتركيبة فنية إيجابية – تحليل – 06-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.