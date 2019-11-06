شكرا لقرائتكم خبر عن اي إم دي يجني أرباحه – تحليل – 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم اي إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) على انخفاض في آخر جلساته ، وقد حاول السهم الصعود خلال تلك الجلسة ليسجل أعلى سعر له عند 37.17 ، ليرتد السهم منه محولاً مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليغلق على تراجع بلغت نسبته -0.39% بما يعادل -0.14 نقطة ليستقر السهم عند سعر 36.15 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 34.83 ، ليستهدف مستوى المقاومة 37.73 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه