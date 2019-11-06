شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يقلص من مكاسبه – تحليل – 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 138.68، ليرتد منه انخفاضاً وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليقلص السهم من مكاسبه ويغلق على صعود بلغت نسبته 0.16% بما يعادل 0.22 نقطة ليستقر عند سعر 137.89 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى البعيد وتداولاته بمحاذاة خط ميل .

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لذلك نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 135.84 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 141.20 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد