شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يقلص من مكاسبه – تحليل – 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 138.68، ليرتد منه انخفاضاً وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليقلص السهم من مكاسبه ويغلق على صعود بلغت نسبته 0.16% بما يعادل 0.22 نقطة ليستقر عند سعر 137.89 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى البعيد وتداولاته بمحاذاة خط ميل .
لذلك نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 135.84 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 141.20 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر آي بي إم يقلص من مكاسبه – تحليل – 06-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.